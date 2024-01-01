14-річні підлітки тікали на викраденому "Мерседесі" від поліцейського гвинтокрила: відео

Поліція австралійського штату Вікторія зупинила веселу поїздку молодого хлопця та його супутників. Тепер трьом підліткам буде висунуто кримінальне звинувачення справу за те, що вони викрали машину і тікали від правоохоронців.

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Згідно з даними поліції Вікторії, білий седан Mercedes-Benz був помічений на Мельбурн-роуд, о 2:20 ночі після того, як його викрали на минулих вихідних.

Для переслідування машини був використаний поліцейський гелікоптер. Mercedes-Benz з підозрюваним деколи розвивав швидкість у 230 км/год.

Зрештою, підлітки покинули автомобіль на The Fairway у Кінгсбері, перш ніж втекти пішки. Через деякий час їх заарештувала поліція разом із загоном кінологів.

В результаті затримання 14-річний хлопчик із Гейдельберг-Хайтс отримав легку травму від укусу собаки, але відмовився від медичної допомоги.

Поліція висунула звинувачення у викраденні автомобіля, необережній поведінці, що загрожує життю, небезпечній швидкості, небезпечному водінню та їзді без прав.

Втім, пізніше усі троє були випущені під заставу, щоб з’явитися перед судом у справах дітей пізніше.