Орендували дорогі автомобілі та викрадали: викрито міжнародну злочинну групу

В ході операції Matador підрозділи Нацполіції України виконували завдання в складі оперативної групи (OTF) Європолу. Правоохоронці кількох країн працювали над викриттям міжнародної злочинної організації, до якої входили десятки громадян з різних країн.

Відповідно до шахрайської схеми, зловмисники орендували елітні автомобілі на документи підставних осіб. Ці машини викрадали, знімали “маячки” та перепродавали в країни Азії або розбирали на запчастини. Викриття та затримання злочинної організації проводилися одночасно на території Франції, Іспанії, Польщі, Німеччини, Латвії та України.

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«Упродовж півтора року поліцейські України та країн ЄС проводили спільні заходи з документування учасників міжнародної злочинної організації, яка діяла на території Європи та «спеціалізувалася» на заволодінні транспортних засобів лізингових компаній на європейському ринку», – повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Андрій Рубель.

Міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT) були створені з правоохоронців України, Франції, Іспанії, Польщі, а також Європолу та Євроюсту. Дана операція отримала умовну назву «Matador».

До складу міжнародної злочинної організації входило понад 50 осіб – громадяни України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, рф та інших країн. Вона мала свою ієрархічну структуру, де учасникам кожної відокремленої групи відводилась його власна роль – вербувальники, перевізники, техніки, механіки, координатори тощо.

Відповідно до розробленої злочинної схеми, члени угруповання орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних громадян. Після офіційного оформлення ділки переправляли транспортні засоби до країн Азії та продавали, як нові.

Співорганізатори постійно знаходились на території ЄС в той час, коли вербувальники підбирали українців серед малозабезпечених або безробітних осіб для виїзду до країн Європи. Вони ж купували для них квитки, забезпечували логістику під час виїзду та знаходили місця для проживання.

Після оформлення автомобілів за підробленими документами «перевізники» доставляли транспортні засоби з місць оренди, як правило аеропортів та вокзалів, до визначеного місця. Надалі ще одна група представників злочинної організації транспортувала їх до пунктів переробки.

Окремою гілкою злочинної групи були особи, відповідальні за технічне забезпечення — так звані «чорні механіки». До їхніх обов’язків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS, встановлених на транспортних засобах та кустарна заміна номерів і номерних агрегатів. Після зміни ідентифікаційних номерів учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до країн Азії як нові або по запчастинам.

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На даний час правоохоронці задокументували причетність членів злочинної організації до скоєння 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території низки країн — Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

У травні поліцейські всіх країн-учасниць одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у місцях переробки та збуту викрадених транспортних засобів на території України, Франції, Іспанії, Польщі, Латвії та Німеччини. Безпосередньо в Україні співробітники поліції провели понад 50 санкціонованих обшуків в осіб, які вербували громадян України для здійснення злочинів закордоном та які виконували роль «перевізників».

В Україні, Франції та Іспанії українські поліцейські разом з іноземними колегами затримали 13 осіб – лідерів та основних учасників міжнародної злочинної організації. Також, процесуальні дії проводилися на території Польщі та Німеччини. Правоохоронці знайшли викрадені автівки, велику кількість номерних знаків, «чорнові» записи та інші речі, що мають значення для слідства. В межах спільних робочих груп тривають подальші заходи для встановлення усіх фігурантів для притягнення їх до відповідальності.

Завдяки проведеним заходам службами різних країн вдалося ліквідувати злочинну організацію. Операція Matador – це приклад ефективної міжнародної співпраці між правоохоронними органами, що сприяє ефективній боротьбі з організованою злочинністю, яка перетинає національні кордони.

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Довідково: протягом 2023-2024 років правоохоронці усіх залучених країн провели між собою девʼять координаційних зустрічей в режимі онлайн та фізичної присутності, зокрема в Гаазі та Парижі, за результатами яких підрозділи Нацполіції України вперше було долучено як повноцінного партнера до оперативно-цільової групи Європолу (OTF).