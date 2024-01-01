Арендовали дорогие автомобили и угоняли: разоблачена международная преступная группа

В ходе операции Matador подразделения Нацполиции Украины выполняли задачи в составе оперативной группы (OTF) Европола. Правоохранители нескольких стран работали над разоблачением международной преступной организации, в которую входили десятки граждан из разных стран.

Согласно мошеннической схеме, злоумышленники арендовали элитные автомобили на документы подставных лиц. Эти машины похищали, снимали “маячки” и перепродавали в страны Азии или разбирали на запчасти. Разоблачение и задержание преступной организации проводились одновременно на территории Франции, Испании, Польши, Германии, Латвии и Украины.

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"В течение полутора лет полицейские Украины и стран ЕС проводили совместные мероприятия по документированию участников международной преступной организации, которая действовала на территории Европы и "специализировалась" на завладении транспортных средств лизинговых компаний на европейском рынке", – сообщил начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Андрей Рубель.

Международные оперативные и следственные группы (OTF и JIT) были созданы из правоохранителей Украины, Франции, Испании, Польши, а также Европола и Евроюста. Данная операция получила условное название "Matador".

В состав международной преступной организации входило более 50 человек – граждане Украины, Франции, Испании, Польши, Литвы, рф и других стран. Она имела свою иерархическую структуру, где участникам каждой обособленной группы отводилась его собственная роль – вербовщики, перевозчики, техники, механики, координаторы и тому подобное.

Согласно разработанной преступной схемы, члены группировки арендовали или брали в лизинг элитные автомобили на документы подставных граждан. После официального оформления дельцы переправляли транспортные средства в страны Азии и продавали, как новые.

Соорганизаторы постоянно находились на территории ЕС в то время, когда вербовщики подбирали украинцев среди малообеспеченных или безработных лиц для выезда в страны Европы. Они же покупали для них билеты, обеспечивали логистику во время выезда и находили места для проживания.

После оформления автомобилей по поддельным документам "перевозчики" доставляли транспортные средства из мест аренды, как правило аэропортов и вокзалов, к определенному месту. В дальнейшем еще одна группа представителей преступной организации транспортировала их в пункты переработки.

Отдельной ветвью преступной группы были лица, ответственные за техническое обеспечение - так называемые "черные механики". В их обязанности входило несанкционированное отключение сигналов GPS, установленных на транспортных средствах и кустарная замена номеров и номерных агрегатов. После изменения идентификационных номеров участники еще одного звена легализовали эти машины и продавали в страны Азии как новые или по запчастям.

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В настоящее время правоохранители задокументировали причастность членов преступной организации к совершению 36 эпизодов незаконного завладения элитными авто на территории ряда стран - Испании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Австрии, Португалии и Италии.

В мае полицейские всех стран-участниц одновременно провели около 70 обысков по местам проживания фигурантов, а также в местах переработки и сбыта похищенных транспортных средств на территории Украины, Франции, Испании, Польши, Латвии и Германии. Непосредственно в Украине сотрудники полиции провели более 50 санкционированных обысков у лиц, которые вербовали граждан Украины для совершения преступлений за рубежом и которые выполняли роль "перевозчиков".

В Украине, Франции и Испании украинские полицейские вместе с иностранными коллегами задержали 13 человек – лидеров и основных участников международной преступной организации. Также, процессуальные действия проводились на территории Польши и Германии. Правоохранители нашли похищенные машины, большое количество номерных знаков, "черновые" записи и другие вещи, имеющие значение для следствия. В рамках совместных рабочих групп продолжаются дальнейшие мероприятия для установления всех фигурантов для привлечения их к ответственности.

Благодаря проведенным мероприятиям службами разных стран удалось ликвидировать преступную организацию. Операция Matador – это пример эффективного международного сотрудничества между правоохранительными органами, что способствует эффективной борьбе с организованной преступностью, которая пересекает национальные границы.

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Справка: в течение 2023-2024 годов правоохранители всех вовлеченных стран провели между собой девять координационных встреч в режиме онлайн и физического присутствия, в частности в Гааге и Париже, по результатам которых подразделения Нацполиции Украины впервые были приобщены как полноценный партнер к оперативно-целевой группе Европола (OTF).