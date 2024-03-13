Большая группировка угонщиков автомобилей, которые действовали в течение долгого времени в Польше, прекратила свое существование: полиция провела одновременный арест организаторов и исполнителей.

Всего в ходе спецоперации, проводившейся в разных уголках Польши, арестованы 13 человек. Они проходят по обвинениям в 129 эпизодах, совершенных в Польше и Германии.

Из короткого сообщения полиции стало понятно, что задержание осуществлялось в разных регионах одновременно, как только воры вернулись домой после очередного похищения. Отдельные детали можно встретить в видео (смотри внизу), но и там многое зашито пикселями, что обусловлено тайнами следствия.

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В домах задержанных сотрудники полиции изъяли электронные устройства, которые используются для угона транспортных средств и подавления сигналов GPS/GSM. Также изъято два внедорожника, которые были украдены перед этим и готовились к продаже, и большая номенклатура разукомплектования для реализации запчастями, компонентами и агрегатами.

В одном дворе полицейские обнаружили премиальный Maserati, который был похищен и готовился к реализации по поддельным документам. Машину изъяли как вещественное доказательство преступной деятельности.

Стоимость обнаруженных автокомпонентов, которые воры не успели распродать, достигла более 800 000 злотых, что в конвертации приравнивается к 7,9 миллиона гривен. Все это арестовано и передано в соответствующие службы на досудебное хранение, как вещественные доказательства.

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Также у задержанных воров конфисковано почти 290 000 злотых (2,8 млн грн), 700 долларов США (27 000 грн) и 7 000 евро (290 000 грн). Стоимость арестованных автомобилей оценена в 60 000 злотых (594 000 грн). Также обнаружено и изъято много других различных вещей, а также огнестрельного и холодного оружия.

Сообщается, что шесть человек остаются под арестом, а семь пока выпущены под залог.

Фото/видео: policja.gov.pl