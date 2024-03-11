На парковке возле Центрального железнодорожного вокзала в Варшаве стоят два автомобиля с украинскими регистрационными номерами, лобовое стекло которых облеплено почти сотней квитанций на уплату штрафа.

Под дворниками стекла, за омывателями и капотными щелями виднеется целая кипа штрафов за парковку. Бумажки от долгого пребывания под солнцем, дождем, снегом и ветром уже частично выцвели до желтизны, а некоторые еще и истлели.

С такого признака можно сделать вывод, что оба автомобиля здесь стоят не просто давно, а очень давно. Отсчет идет не на недели, а на месяцы, если не на год.

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Снятое видео сначала появилось в социальных сетях. Впоследствии оно пошло гулять по польскоязычным сайтам. Редакция одного из них заинтересовалась бездействием соответствующих служб.

Парковочная зона перед железнодорожным вокзалом Варшавы. Где-то здесь стоят две забытые украинские машины. Фото: Krzysztof Burski

Забытое, это еще не покинутое

После официального обращения в "Управление муниципальных дорог Варшавы" стало понятно, что автомобили с площади заберут. Очевидно их эвакуируют на стоянку, а владельцев автомобилей попытаются разыскать.

В таких случаях действует правило, по которому после шести месяцев поисков владельца автомобиля или его представителя со времени эвакуации автомобиля транспортное средство считается брошенным. Конечно, если ни владельца, ни его представителя не обнаружено.

Далее процедура отработана –покинутый автомобиль переходит в собственность гмины. Местные власти принимают решение о дальнейшей судьбе конфискованной машины. Довольно часто решение простое – утилизация.

На вокзале в Варшаве – авто из Житомира и Одессы

Редакция Авто24 решила поинтересоваться географией регистрации автомобиля. Выяснилось, что номерной знак AM0403BO последний раз был закреплен за автомобилем ЗАЗ Daewoo 2006 года выпуска. Выдавался 14 мая 2016 владельцу (физическому лицу) Сервисным центром МВД1841 в с. Довжик, что в пригороде Житомира, на основании перерегистрации на нового владельца по договору купли-продажи.

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Второй автомобиль с номерным знаком ВН9873ОР также определен – закреплен за Chevrolet Aveo 2007 года выпуска. "Овечка" зарегистрирована за три недели до начала войны – 2 февраля 2022 года. Если точнее, то это была перерегистрация при потере свидетельства о регистрации. Соответствующую запись сделал ТСЦ 5141 на улице Академика Королева в городе Одесса.

Брошенные на площади перед вокзалом автомобили пока имеют владельца, статус брошенных еще не получили. Их хозяев разыскивают. "Управление муниципальных дорог Варшавы" даже указало свои реквизиты, куда можно сообщить. Это можно сделать по телефону 22 55-89-261 или на электронную почту kancelaria@zdm.waw.pl.

Правда, здесь пока непонятно: упомянутое учреждение имеет большое желание вернуть автомобиль или хочет побыстрее взыскать штрафы по всем составленным в одну сумму квитанциям. А там набежало немало.

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Парковка по стоимости автомобиля

Редакция Авто24 поинтересовалась тарифами за неоплаченную парковку непосредственно в Варшаве. Фискальные расценки там действительно кусаются. Если учесть, что штраф за парковку в платном месте без оплаты только по одной квитанции составляет 300 злотых, то в конвертации на нашу нацвалюту нужно будет отдать 2 917 гривен. Уточняем: за одну квитанцию.

Речь о скидке размера штрафа до 200 злотых, которые человек может оплатить в течение 7 дней с момента получения уведомления от контролера, не идет, поскольку там все льготные сроки давно прошли, а количество квитанций исчисляется несколькими десятками.

Вполне вероятно, что сумма штрафов за неоплаченную парковку "Ланоса" и "Овечки", за услуги эвакуатора и их хранение на спецстоянке превысит остаточные стоимости автомобилей.