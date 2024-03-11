На парковці біля Центрального залізничного вокзалу у Варшаві стоять два автомобілі з українськими реєстраційними номерами, лобове скло яких обліплено майже сотнею квитанцій на сплату штрафу.

Під двірниками скла, за омивачами та капотними щілинами видніється цілий стос штрафів за паркування. Папірці від довгого перебування під сонцем, дощем, снігом та вітром уже частково вицвіли до жовтизни, а деякі ще й зотліли.

З такої ознаки можна зробити висновок, що обидва автомобілі тут стоять не просто давно, а дуже давно. Відлік йде не на тижні, а на місяці, якщо не на рік.

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Зняте відео спочатку з'явилося у соціальних мережах. Згодом воно пішло гуляти польськомовними сайтами. Редакція одного з них зацікавилася бездіяльністю відповідних служб.

Паркувальна зона перед залізничним вокзалом Варшави. Десь тут з-поміж машин стоять дві забуті українські автівки. Фото: Krzysztof Burski

Забуте, це ще не покинуте

Після офіційного звернення до "Управління муніципальних доріг Варшави" стало зрозуміло, що автомобілі з площі заберуть. Вочевидь їх евакуюють на стоянку, а власників автомобілів спробують розшукати.

У таких випадках діє правило, за яким після шести місяців пошуків власника автомобіля чи його представника з часу евакуації автомобіля транспортний засіб вважається покинутим. Звісно, якщо ні власника, ні його представника не виявлено.

Далі процедура відпрацьована – покинутий автомобіль переходить у власність гміни. Місцева влада приймає рішення щодо подальшої долі конфіскованої машини. Досить часто рішення просте – утилізація.

На вокзалі у Варшаві – авто з Житомира і Одеси

Редакція Авто24 вирішила поцікавитися географією реєстрації автомобіля. З’ясувалося, що номерний знак AM0403BO востаннє був закріплений за автомобілем ЗАЗ Daewoo 2006 року випуску. Видавався 14 травня 2016 року власнику (фізичній особі) Сервісним центром МВС1841 у с. Довжик, що в передмісті Житомира, на підставі перереєстрації на нового власника за договором купівлі-продажу.

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Другий автомобіль з номерним знаком ВН9873ОР також визначено – закріплено за Chevrolet Aveo 2007 року випуску. "Овечка" зареєстрована за три тижні до початку війни – 2 лютого 2022 року. Якщо точніше, то це була перереєстрація при втраті свідоцтва про реєстрацію. Відповідний запис зробив ТСЦ 5141 на вулиці Академіка Корольова в місті Одеса.

Покинуті на площі перед вокзалом автомобілі поки мають власника, статус покинутих ще не отримали. Їх господарів розшукують. "Управління муніципальних доріг Варшави" навіть вказало свої реквізити, куди можна повідомити. Це можна зробити за телефоном 22 55-89-261 або на електронну пошту kancelaria@zdm.waw.pl.

Щоправда, тут допоки незрозуміло: згадана установа має велике бажання повернути автомобіль чи хоче хутчіше стягнути штрафи за всіма складеними в одну суму квитанціями. А там набігло чимало.

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Паркування за вартістю автівки

Редакція Авто24 поцікавилася тарифами за неоплачене паркування безпосередньо у Варшаві. Фіскальні розцінки там і справді кусаються. Якщо врахувати, що штраф за паркування у платному місці без оплати лише по одній квитанції становить 300 злотих, то в конвертації на нашу нацвалюту потрібно буде віддати 2 917 гривень. Уточнюємо: за одну квитанцію.

Мова про знижку розміру штрафу до 200 злотих, які людина може сплатити протягом 7 днів з моменту отримання повідомлення від контролера, не йде, оскільки там усі пільгові терміни давно минули, а кількість квитанцій вираховується кількома десятками.

Цілком ймовірно, що сума штрафів за неоплачене паркування "Ланоса" й "Овечки", за послуги евакуатора та їх зберігання на спецстоянці перевищить залишкові вартості автомобілів.