Улица в Варшаве уже полгода как открыта, но по ней никто не ездил: Google вводил всех в заблуждение и перенаправлял в три раза длиннее объезд.

В польской столице со стороны въезда из Праги этой улицей пользуются только местные жители, поскольку другие водители не знают, что она уже более полугода открыта для проезда всем. А все потому, что популярная навигационная программа Google Maps не заметила снятия запрета.

Об этом сообщает газета Wyborcza.pl в своей статье "Как Google создает пробки в Варшаве. Вы сами должны позаботиться об изменениях" (Jak Google korkuje ulice w Warszawie. O zmiany musisz zadbać sam).

Речь идет об участке улицы św. Wincentego, начинающейся от кольца Żaba мимо кладбища, до улицы Malborskiej. Участок улицы был закрыт в 2019 году для всех, кроме автомобилей местных жителей. Запрещено было движение даже для общественного транспорта. Поводом было строительство второй линии метро.

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В сентябре 2023 года запрет сняли, но в навигационные системы эта информация не попала. В результате в течение полугода широкая улица оставалась пустой, по ней почти никто не ездил. Навигаторы направляли всех в объезд, серьезно перегружая периферийные улицы и увеличивая время в пути на этом участке втрое.

Этот участок улицы с сентября прошлого года открыт для движения, но практически пустой: Google Maps заворачивает всех на заполненные транспортом соседние улицы. Фото: Wyborcza.pl

Только на днях ошибку заметил один из водителей, который передал информацию в Google Maps. Ошибка исправлена, но в некоторых других системах она все еще есть, например, в Apple Maps, где и поныне указано о запрещенном движении по этому участку дороги.