Пробки в городе также могут быть виртуальным – один немецкий художник доказал это на практике передвигая по улицам тележку с 99 смартфонами.

Немецкий художник Симон Векерт провел эксперимент, чтобы показать, насколько условными могут быть результаты работы современных сервисов, таких как Google Maps. Описание эксперимента он опубликовал у себя в блоге и на YouTube.

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Целью было создание на Google Maps несуществующей пробки. Для этого художник использовал тележку, нагруженную 99 смартфонами. “Таким образом можно превратить “зеленую” улицу в “красную“, что сказывается на теперешнем мире: машины выбирают другой маршрут, чтобы не застрять в пробке”, – пишет он.

Симон подчеркивает, что виртуальные сервисы, подобные Google Maps, меняют жизнь городов в реальности. “Карты Google фундаментально изменили наше понимание того, что такое карта и как мы с ней сотрудничаем, каковы ее технические ограничения и как она выглядит. Таким образом (как в эксперименте) Google Maps вносит виртуальные изменения в реальный город”, – пишет художник.

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Как тележка со смартфонами создавала виртуальные пробки, можно посмотреть на видео ниже. На нем также видно, что улицы практически не загружены машинами, скорее всего, потому что водители старались избегать "красных" участков.