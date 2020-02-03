Затори в місті також можуть бути віртуальними. Один німецький художник довів це на практиці, перевозчи вулицями візок з 99 смартфонами.

Німецький художник Симон Векерт провів експеримент щоб показати, наскільки умовними можуть бути результати роботи сучасних сервісів, – наприклад Google Maps. Опис експерименту він опублікував у себе в блозі і на YouTube.

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Метою було створення на Google Maps неіснуючого затору. Для цього художник використовував візок, навантажений 99 смартфонами. "Таким чином можна перетворити "зелену" вулицю в "червону": машини вибирають інший маршрут, щоб не застрягти в пробці", - пише він.

Симон підкреслює, що віртуальні сервіси, подібні Google Maps, змінюють життя міст в реальності. "Карти Google фундаментально змінили наше розуміння того, що таке карта і як ми з нею співпрацюємо, які її технічні обмеження і як вона виглядає. Таким чином (як в експерименті) Google Maps вносить віртуальні зміни в реальне місто", - пише художник.

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Як візок зі смартфонами створював віртуальні пробки, можна подивитися на відео нижче. На ньому також видно, що вулиці практично не завантажені машинами, швидше за все, тому що водії намагалися уникати "червоних" ділянок.