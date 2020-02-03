Із наступного понеділка на столичних вулицях почнуть з’являтися нові дорожні знаки.

На магістральних вулицях, де світлофорні об’єкти працюють у режимі координованого керування, ми встановимо таблички "Зелена хвиля" разом з дорожніми знаками 5.30 "Рекомендована швидкість".

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В такий спосіб ми поінформуємо учасників дорожнього руху про маршрути "зелених хвиль" та нагадаємо про рекомендовану швидкість цими магістралями. Зауважимо, всі маршрути "зелених хвиль" впроваджені для швидкості 45-50 км/год, яка відповідає рекомендованій швидкості в містах згідно з ПДР.

Нові дорожні знаки встановлюємо на численні прохання водіїв. Сподіваємося, це сприятиме дотриманню швидкісного режиму та поліпшенню трафіку в місті.

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