Со следующего понедельника на столичных улицах начнут появляться новые дорожные знаки.

На магистральных улицах, где светофорные объекты работают в режиме координированного управления, мы установим таблички "Зеленая волна" вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость".

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Таким образом мы проинформируем участников дорожного движения о маршрутах “зеленых волн" и напомним о рекомендуемой скорости по этим магистралям. Заметим, все маршруты “зеленых волн" внедрены для скорости 45-50 км/ч, которая соответствует рекомендованной скорости в городах согласно ПДД.

Новые дорожные знаки устанавливаем по многочисленным просьбам водителей. Надеемся, это будет способствовать соблюдению скоростного режима и улучшению трафика в городе.

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