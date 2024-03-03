Вулиця у Варшаві вже півроку як відкрита, але нею ніхто не їздив: Google вводив усіх в оману і перенаправляв у тричі довший об’їзд.

У польській столиці зі сторони в'їзду з Праги цією вулицею користуються лише місцеві жителі, оскільки інші водії не знають, що вона вже понад півроку відкрита для проїзду всім. А все тому, що популярна навігаційна програма Google Maps не помітила зняття заборони.

Про це повідомляє газета Wyborcza.pl у своїй статті "Як Google створює пробки у Варшаві. Ви самі повинні подбати про зміни" (Jak Google korkuje ulice w Warszawie. O zmiany musisz zadbać sam).

Мова йде про ділянку вулиці św. Wincentego, що розпочинається від кільця Żaba повз цвинтар, до вулиці Malborskiej. Ділянка вулиці була закрита у 2019 році для всіх, крім автомобілів місцевих мешканців. Заборонено було рух навіть для громадського транспорту. Приводом було будівництво другої лінії метро.

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У вересні 2023 року заборону зняли, але до навігаційних систем ця інформація не потрапила. В результаті протягом півроку широка вулиця залишалася порожньою, нею майже ніхто не їздив. Навігатори направляли всіх в об'їзд, серйозно перевантажуючи периферійні вулиці та збільшуючи час у дорозі на цій ділянці втричі.

Та сама ділянка вулиці з вересня минулого року відкрита для руху, але практично порожня: Google Maps завертає усіх на вщерть заповнені транспортом сусідні вулиці. Фото: Wyborcza.pl

Лише днями помилку помітив один із водіїв, який передав інформацію до Google Maps. Помилку виправлена, але в деяких інших системах вона все ще є, наприклад, в Apple Maps, де й понині вказано про заборонений рух цією ділянкою дороги.