Величезне угрупування викрадачів автомобілів, які діяли протягом довгого часу у Польщі, припинила своє існування: поліція провела одночасний арешт організаторів і виконавців.

Всього в ході спецоперації, що проводилася у різних куточках Польщі, заарештовано 13 осіб. Вони проходять у звинуваченнях по 129 епізодах, вчинених у Польщі та Німеччині.

З короткого повідомлення поліції стало зрозуміло, що затримання здійснювалося у різних регіонах одночасно, як тільки крадії повернулися додому після чергового викрадення. Окремі деталі можна зустріти у відео (дивися внизу), але й там багато чого зашито пікселями, що зумовлено таємницями слідства.

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У будинках затриманих співробітники поліції вилучили електронні пристрої, які використовуються для викрадення транспортних засобів та придушення сигналів GPS/GSM. Також вилучено два позашляховики, які були вкрадені перед цим і готувалися до продажу, а також велика номенклатура розукомплектування для реалізації запчастинами, компонентами й агрегатами.

В одному обійсті поліцейські виявили преміальний Maserati, який був викрадений і готувався до реалізації за підробленими документами. Машину вилучили як речовий доказ злочинної діяльності.

Вартість виявлених автокомпонентів, які крадії не встигли розпродати, сягнула понад 800 000 злотих, що в конвертації прирівнюється до 7,9 мільйона гривень. Все це арештовано й передано у відповідні служби на досудове зберігання, як речові докази.

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Також у затриманих крадіїв конфісковано майже 290 000 злотих (2,8 млн грн), 700 доларів США (27 000 грн) і 7 000 євро (290 000 грн). Вартість арештованих автомобілів оцінена в 60 000 злотих (594 000 грн). Також виявлено та вилучено багато інших різних речей, а також вогнепальної та холодної зброї.

Повідомляється, що шість осіб лишаються під арештом, а сімох поки що випущено під заставу.

Фото/відео: policja.gov.pl