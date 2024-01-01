14-летние подростки скрывались на угнанном "Мерседесе" от полицейского вертолета: видео

Полиция австралийского штата Виктория остановила веселую поездку молодого парня и его спутников. Теперь трем подросткам будет предъявлено уголовное обвинение дело за то, что они угнали машину и скрывались от правоохранителей.

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Согласно данным полиции Виктории, белый седан Mercedes-Benz был замечен на Мельбурн-роуд, в 2:20 ночи после того, как его угнали на прошлых выходных.

Для преследования машины был использован полицейский вертолет. Mercedes-Benz с подозреваемым порой развивал скорость в 230 км/ч.

В конце концов, подростки покинули автомобиль на The Fairway в Кингсбери, прежде чем убежать пешком. Через некоторое время их арестовала полиция вместе с отрядом кинологов.

В результате задержания 14-летний мальчик из Гейдельберг-Хайтс получил легкую травму от укуса собаки, но отказался от медицинской помощи.

Полиция выдвинула обвинения в угоне автомобиля, неосторожном поведении, угрожающем жизни, опасной скорости, опасном вождении и езде без прав.

Впрочем, позже все трое были выпущены под залог, чтобы появиться перед судом по делам детей позже.