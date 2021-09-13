На 14 вересня запланований черговий розгляд справи, результатом якої може стати скасування автофіксації. Звісно, якщо Конституційний суд визнає її такою, що суперечить Основному закону України.

Відкрита частина засідання, на який розглядали законність автофіксації відбулась 9 вересня. На 14 вересня 12:00 заплановано продовження розгляду справи.

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“Продовження розгляду справи за конституційними скаргами Забари Альони Володимирівни, Мартиросяна Гагіка Міграновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Копилової Надії Анатоліївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 14-2, частини п’ятої статті 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (закрита частина пленарного засідання)”, - сказано в повідомленні про регламент Конституційного суду на 14 вересня.