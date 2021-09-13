На 14 сентября запланировано очередное рассмотрение дела результатом которого может стать отмена автофиксации, конечно если Конституционный суд признает ее противоречащей Основному закону Украины.

Открытая часть заседания, на котором рассматривали законность автофиксации состоялась 9 сентября. На 14 сентября 12:00 запланировано продолжение рассмотрения дела.

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“Продолжение рассмотрения дела по конституционным жалобам Забары Алены Владимировны, Гагика Мартиросяна Міграновича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Копыловой Надежды Анатольевны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (закрытая часть пленарного заседания)”, – сказано в сообщении о регламенте Конституционного суда на 14 сентября.