Автоматическое признание виновным в административном нарушении не водителя, а юридического владельца транспортного средства имеет явные признаки неконституционности. Что с этим делать – должен решить КСУ.

Завтра Большая палата Конституционного Суда Украины рассмотрит конституционность административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в авторежиме. Рассмотрение состоится в форме письменного производства, без заслушивания позиций участников. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

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"Завтра Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела... по трем конституционным жалобам о конституционности положений Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают привлечение к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", – отметила парламентарий.

Суть проблемы в том, что лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство и то, которое совершило правонарушение, могут быть разными, но ответственность все равно возлагается на лицо, за которым зарегистрировано авто.

Напомним, что в 2010 году Конституционный Суд уже рассматривал подобное дело (дело Багинского) и подтвердил индивидуальную ответственность нарушителя.

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