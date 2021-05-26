Автоматичне визнання винним в адміністративному порушенні не водія, а юридичного власника транспортного засобу має явні ознаки неконституційності. Що з цим робити – має вирішити КСУ.

Завтра Велика палата Конституційного суду України розгляне конституційність адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі. Розгляд відбудеться у формі письмового провадження, без заслуховування позицій учасників. Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

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"Завтра Велика палата Конституційного суду розпочне розгляд справи... за трьома конституційними скаргами щодо конституційності положень Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі", - зазначила парламентар.

Суть проблеми в тому, що особа, за якою зареєстровано транспортний засіб і та, яка вчинила правопорушення, можуть бути різними, але відповідальність все одно покладається на особу, за якою зареєстровано авто.

Нагадаємо, що у 2010 році Конституційний Суд вже розглядав подібну справу (справа Багінскьго) та підтвердив індивідуальну відповідальність порушника.

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