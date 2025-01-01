150 мільйонів доларів приніс бюджету імпорт авто за один місяць

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У червні 2025 року до держбюджету спрямовано 56,9 млрд грн митних платежів, повідомляє Укравтопром з посланням на данні Держмитслужби.
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Це на 10,2 млрд грн більше, ніж у червні 2024 р. і на 1,3 млрд грн більше у порівнянні з минулим місяцем.
Серед основних бюджетоформуючих товарів, що забезпечили найбільші надходження у червні 2025 року, лідирують:
- нафтопродукти – 12,4 млрд грн (+1,27 млрд грн до червня 2024р.);
- автомобілі легкові та вантажні – 5,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);
- гази нафтові – 1,6 млрд грн (+817 млн грн);
- сигари, сигарили та сигарети – 1 млрд грн (+696 млн грн).