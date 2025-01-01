Укр
Ру

150 мільйонів доларів приніс бюджету імпорт авто за один місяць

Митні платежі за автомобілі є однією з найбільших дохідних статей для українського бюджету. За місяць майже 6 млрд грн заплатили українці державі за імпорт авто.
150 мільйонів доларів приніс бюджету імпорт авто за червнь - Auto24
Євген Гудущан
logo7 липня, 16:10
logo0
logo0 хв

У червні 2025 року до держбюджету спрямовано 56,9 млрд грн митних платежів, повідомляє Укравтопром з посланням на данні Держмитслужби.

Читайте також: Скільки заплатили українці за імпорт авто у 2025-му році

Це на 10,2 млрд грн більше, ніж у червні 2024 р. і на 1,3 млрд грн більше у порівнянні з минулим місяцем.

Серед основних бюджетоформуючих товарів, що забезпечили найбільші надходження у червні 2025 року, лідирують:

  • нафтопродукти – 12,4 млрд грн (+1,27 млрд грн до червня 2024р.);
  • автомобілі легкові та вантажні – 5,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);
  • гази нафтові – 1,6 млрд грн (+817 млн грн);
  • сигари, сигарили та сигарети – 1 млрд грн (+696 млн грн).
#Автоновинка #Новини