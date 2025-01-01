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150 миллионов долларов принес бюджету импорт авто за один месяц

Таможенные платежи за автомобили являются одной из крупнейших доходных статей для украинского бюджета. За месяц почти 6 млрд грн заплатили украинцы государству за импорт авто.
150 миллионов долларов принес бюджету импорт авто за июнь - Auto24
Евгений Гудущан
logo7 июля, 16:10
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В июне 2025 года в госбюджет направлено 56,9 млрд грн таможенных платежей, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

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Это на 10,2 млрд грн больше, чем в июне 2024 г. и на 1,3 млрд грн больше по сравнению с прошлым месяцем.

Среди основных бюджетоформирующих товаров, обеспечивших наибольшие поступления в июне 2025 года, лидируют:

  • нефтепродукты – 12,4 млрд грн (+1,27 млрд грн к июню 2024г.);
  • автомобили легковые и грузовые – 5,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);
  • газы нефтяные – 1,6 млрд грн (+817 млн грн);
  • сигары, сигариллы и сигареты – 1 млрд грн (+696 млн грн).
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