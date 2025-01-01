150 миллионов долларов принес бюджету импорт авто за один месяц

В июне 2025 года в госбюджет направлено 56,9 млрд грн таможенных платежей, сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Читайте также: Сколько заплатили украинцы за импорт авто в 2025-м году

Это на 10,2 млрд грн больше, чем в июне 2024 г. и на 1,3 млрд грн больше по сравнению с прошлым месяцем.

Среди основных бюджетоформирующих товаров, обеспечивших наибольшие поступления в июне 2025 года, лидируют: