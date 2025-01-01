Сколько заплатили украинцы за импорт авто в 2025-м году

Несмотря на значительное количественное преимущество таких транспортных средств, новые авто составили почти половину общей стоимости импорта - $1,2 млрд из $2,57 млрд. В то же время стоимость авто с пробегом составляет $1,37 млрд, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Подержанные авто обеспечили поступления в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд грн, новые - в сумме 10,7 млрд грн.

Тип топлива, который выбирают украинские потребители, отражает как постоянные предпочтения, так и постепенное изменение тенденций. Так, самыми популярными остаются бензиновые авто - их доля составляет почти половину (48,5%) от всех импортируемых. На втором месте - электрокары (22,1%), которые не только обошли дизель (20,6%), но и значительно опередили гибриды (8,8%).

Самым динамичным сегментом рынка авто стал электротранспорт. С начала года в Украину завезено более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью $810 млн. Для сравнения, бензиновых авто ввезено вдвое больше, но их совокупная стоимость не намного выше - $818 млн.

Если такая динамика сохранится, 2025 год может стать рекордным по количеству ввезенных электрокаров. Средняя стоимость одного электрического авто, которое завозят в Украину, составляет более $20 тысяч, дизельного - почти $13 тысяч, бензинового - более $9 тысяч.

Интересно и то, что электромобили, хотя и относятся к более дорогому сегменту, принесли в бюджет сравнительно скромные 333 млн грн таможенных платежей. Это обусловлено действующими налоговыми льготами на импорт электротранспорта. Для сравнения, налоги при импорте бензиновых авто составили более 13 млрд грн, дизельных - 7,7 млрд грн, а гибридов - 5,5 млрд грн. Всего за пять месяцев таможенные поступления от импорта авто составили 26,7 млрд грн.

С начала 2025 года легковые автомобили ввозили из более 50 стран, однако безоговорочными лидерами являются:

США - 69 тыс. (38% от общего количества импортируемых);

Польша - 22,3 тыс. (12%);

Германия - 20,4 тыс. (11%).

Совокупно из этих стран импортировано почти 111,7 тысяч авто, то есть более 60% от общего количества. США доминируют в сегменте бензиновых авто и электромобилей. Германия и Польша удерживают лидерство в дизеле.