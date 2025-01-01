Скільки заплатили українці за імпорт авто у 2025-му році

Попри значну кількісну перевагу таких транспортних засобів, нові авто склали майже половину загальної вартості імпорту - $1,2 млрд із $2,57 млрд. Водночас вартість авто з пробігом становить $1,37 млрд, повідомляє Державна митна служба України.

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Вживані авто забезпечили надходження до державного бюджету митних платежів на 16 млрд грн, нові - у сумі 10,7 млрд грн.

Тип пального, який обирають українські споживачі, відображає як сталі уподобання, так і поступову зміну тенденцій. Так, найпопулярнішими залишаються бензинові авто — їх частка становить майже половину (48,5%) від усіх імпортованих. На другому місці — електрокари (22,1%), які не тільки обійшли дизель (20,6%), а й значно випередили гібриди (8,8%).

Найдинамічнішим сегментом ринку авто став електротранспорт. З початку року в Україну завезено понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю $810 млн. Для порівняння, бензинових авто ввезено вдвічі більше, але їхня сукупна вартість не набагато вища — $818 млн.

Якщо така динаміка збережеться, 2025 рік може стати рекордним за кількістю ввезених електрокарів. Середня вартість одного електричного авто, яке завозять в Україну, становить понад $20 тисяч, дизельного — майже $13 тисяч, бензинового — понад $9 тисяч.

Цікаво й те, що електромобілі, хоча й належать до дорожчого сегменту, принесли до бюджету порівняно скромні 333 млн грн митних платежів. Це зумовлено чинними податковими пільгами на імпорт електротранспорту. Для порівняння: податки при імпорті бензинових авто склали понад 13 млрд грн, дизельних — 7,7 млрд грн, а гібридів — 5,5 млрд грн. Загалом за п’ять місяців митні надходження від імпорту авто склали 26,7 млрд грн.

З початку 2025 року легкові автомобілі ввозили з понад 50 країн, однак беззаперечними лідерами є:

США — 69 тис. (38% від загальної кількості імпортованих);

Польща - 22,3 тис. (12%);

Німеччина - 20,4 тис. (11%).

Сукупно з цих країн імпортовано майже 111,7 тисячі авто, тобто понад 60% від загальної кількості. США домінують у сегменті бензинових авто й електромобілів. Німеччина й Польща утримують лідерство в дизелі.