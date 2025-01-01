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Які "свіжі" авто імпортували у травні: статистика

Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років, які імпортували у травні.
Які до 5 років авто імпортували у травні: статистика - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo17 червня, 12:00
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У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Впродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 36%
  • Гібридні – 10%;
  • Дизельні – 6%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 544 од.;
  2. Tesla Model 3 - 318 од.;
  3. Nissan Rogue - 230 од.;
  4. Kia Niro - 215 од.;
  5. Mazda CX5 - 207 од.;
  6. Hyundai Kona - 172 од.;
  7. Chevrolet Bolt - 147 од.;
  8. Volkswagen Tiguan - 147 од.;
  9. Ford Escape - 110 од.;
  10. Audi E-Tron Sportback - 108 од.
#Новини #Автобізнес