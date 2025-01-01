Які "свіжі" авто імпортували у травні: статистика

Tesla Model Y
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У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Впродовж травня український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 36%
- Гібридні – 10%;
- Дизельні – 6%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 544 од.;
- Tesla Model 3 - 318 од.;
- Nissan Rogue - 230 од.;
- Kia Niro - 215 од.;
- Mazda CX5 - 207 од.;
- Hyundai Kona - 172 од.;
- Chevrolet Bolt - 147 од.;
- Volkswagen Tiguan - 147 од.;
- Ford Escape - 110 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 108 од.