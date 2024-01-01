В яких регіонах купували найбільше електромобілів: статистика

Tesla Model Y
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За даними Укравтопром, у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 799 од. (91% вживані);
- місто Київ – 779 од. (59% вживані);
- Київська обл. – 556 од. (67% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 518 од. (76% вживані);
- Одеська обл. – 345 од (77% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx. На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y –в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf – в Одеській обл.