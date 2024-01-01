В яких регіонах купували найбільше електромобілів: статистика

За даними Укравтопром, у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 799 од. (91% вживані);

місто Київ – 779 од. (59% вживані);

Київська обл. – 556 од. (67% вживані);

Дніпропетровська обл. – 518 од. (76% вживані);

Одеська обл. – 345 од (77% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx. На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: