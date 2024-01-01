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В яких регіонах купували найбільше електромобілів: статистика

Названо регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери. У лідерах Львів, Київ та Київська область.
Де купували найбільше електромобілів у травні: статистика - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo16 червня, 12:50
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За даними Укравтопром, у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 799 од. (91% вживані);
  • місто Київ – 779 од. (59% вживані);
  • Київська обл. – 556 од. (67% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 518 од. (76% вживані);
  • Одеська обл. – 345 од (77% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.Unyx. На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • Tesla Model Y –в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
  • Nissan Leaf – в Одеській обл.
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