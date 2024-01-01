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В каких регионах покупали больше всего электромобилей: статистика

Названы регионы-лидеры по регистрации электромобилей и их бестселлеры. В лидерах Львов, Киев и Киевская область.
Где покупали больше всего электромобилей в мае: статистика - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo16 июня, 12:50
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По данным Укравтопром, в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 799 ед. (91% подержанные);
  • город Киев – 779 ед. (59% бывшие в употреблении);
  • Киевская обл. – 556 ед. (67% бывшие в употреблении);
  • Днепропетровская обл. – 518 ед. (76% бывшие в употреблении);
  • Одесская обл. – 345 ед (77% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx. На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:

  • Tesla Model Y –в г. Киеве и области, на Львовщине и Днепропетровщине;
  • Nissan Leaf – в Одесской обл.
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