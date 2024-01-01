В каких регионах покупали больше всего электромобилей: статистика

Tesla Model Y
Посилання скопійовано!
По данным Укравтопром, в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).
Читайте также: Какие электромобили покупали украинцы в течение 10 лет
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 799 ед. (91% подержанные);
- город Киев – 779 ед. (59% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 556 ед. (67% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 518 ед. (76% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 345 ед (77% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал Volkswagen ID.Unyx. На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Tesla Model Y –в г. Киеве и области, на Львовщине и Днепропетровщине;
- Nissan Leaf – в Одесской обл.