Какие "свежие" авто импортировали в мае: статистика

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 46%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 36%

Гибридные – 10%;

Дизельные – 6%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: