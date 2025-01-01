Укр
Ру

Какие "свежие" авто импортировали в мае: статистика

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет, которые импортировали в мае.
Какие до 5 лет авто импортировали в мае: статистика - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo17 июня, 12:00
logo0
logo0 мин

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Читайте также: В каких регионах покупали больше всего электромобилей: статистика

В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 46%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 36%
  • Гибридные – 10%;
  • Дизельные – 6%;
  • Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 544 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 318 ед.;
  3. Nissan Rogue - 230 ед.;
  4. Kia Niro - 215 ед.;
  5. Mazda CX5 - 207 ед.;
  6. Hyundai Kona - 172 ед.;
  7. Chevrolet Bolt - 147 ед.;
  8. Volkswagen Tiguan - 147 ед.;
  9. Ford Escape - 110 ед.;
  10. Audi E-Tron Sportback - 108 ед.
#Новости #Aвтобизнес