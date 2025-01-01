Какие "свежие" авто импортировали в мае: статистика

Tesla Model Y
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В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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В течение мая украинский автопарк пополнили 22 тыс. легковушек с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 28% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 46%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 36%
- Гибридные – 10%;
- Дизельные – 6%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 544 ед.;
- Tesla Model 3 - 318 ед.;
- Nissan Rogue - 230 ед.;
- Kia Niro - 215 ед.;
- Mazda CX5 - 207 ед.;
- Hyundai Kona - 172 ед.;
- Chevrolet Bolt - 147 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 147 ед.;
- Ford Escape - 110 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 108 ед.