17 жовтня у столиці обмежать рух по завантаженому проспекту

Завтра, 17 жовтня, частково обмежать рух транспорту Воскресенським проспектом (бульвар Перова) – від вул. Чорних Запорожців до просп. Алішера Навої. Про це попереджає КК «Київавтодор».

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На цій ділянці проспекту в четвер дорожники облаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Також 17 жовтня з 8:00 до 23:00 частково обмежать рух транспорту вул. Будищанською, на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака. На цій ділянці дорожники вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.