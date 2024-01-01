17 октября в столице ограничат движение по загруженному проспекту

Завтра, 17 октября, частично ограничат движение транспорта по Воскресенскому проспекту (бульвар Перова) – от ул. Черных Запорожцев до просп. Алишера Навои. Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

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На этом участке проспекта в четверг дорожники будут обустраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Также 17 октября с 8:00 до 23:00 частично ограничат движение транспорта по ул. Будищанской, на участке от ул. Радунской до ул. Оноре де Бальзака. На этом участке дорожники будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.