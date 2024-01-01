В столице снова ограничат движение по Северному мосту

С 8:00 14 октября до 7:00 15 октября частично ограничат движение транспорта по Северному мосту. Об этом информирует КК "Киевавтодор".

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Ограничения будут действовать во второй и третьей полосах движения в направлении с правого на левый берег р. Днепр. На этом участке работники КП "Киевавтодормост" планируют выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.