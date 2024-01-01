Движение по Северному мосту ограничат на 67 дней

С 9 августа по 15 октября на Северном мосту частично ограничат движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого на левый берег Днепра. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

В то же время в столице остаются полностью перекрытым для обычных граждан Южный и Подольско-Воскресенский мост. Движение по мосту Патона ограничено с 2020 года из-за его аварийного состояния.

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Дорожники будут выполнять текущий ремонт проезжей части Северного моста 67 дней. На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться по третьей и четвертой полосам движения.

Как отмечает "Киевавтодор", по результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным. Работы проводит собственными силами балансодержатель сооружения КП "Киевавтодормост" по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

Сейчас предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.

Параллельно с этим разрабатывается проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части и тротуаров моста.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.