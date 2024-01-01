Рух Північним мостом обмежать на 67 днів

Із 9 серпня до 15 жовтня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Водночас у столиці залишаються повністю перекритим для звичайних громадян Південний та Подільско-Воскресенський міст. Рух мостом Патона обмежений з 2020 року через його аварійний стан.

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Дорожники виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини Північного мосту 67 днів. На час проведення робіт рух транспорту здійснюватиметься третьою та четвертою смугами руху.

Як наголошує «Київавтодор», за результатами спеціального обстеження, Північний міст не визнано аварійним. Роботи проводить власними силами балансоутримувач споруди КП «Київавтошляхміст» за попередньо розробленим і затвердженим проектом.

Наразі підприємство вже виконало ремонт плити проїжджої частини з улаштуванням нового шару бетону, гідроізоляції та двох шарів асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро.

Паралельно з цим розробляється проект ремонту й заміни металевих огороджувальних конструкцій пішохідної частини та тротуарів мосту.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.