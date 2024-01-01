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У столиці знову обмежать рух Північним мостом

Із 14 до 15 жовтня частково обмежать рух Північним мостом.
Рух Північним мостом знову обмежать- Auto24

ФОТО: КМДА|

Обмежать рух Північним мостом

Євген Гудущан
logo14 жовтня, 10:42
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Із 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня частково обмежать рух транспорту Північним мостом. Про це інформує КК «Київавтодор».

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Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

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