У столиці знову обмежать рух Північним мостом

Із 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня частково обмежать рух транспорту Північним мостом. Про це інформує КК «Київавтодор».

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Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро. На цій ділянці працівники КП «Київавтошляхміст» планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.