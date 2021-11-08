Зростання цін на автомобільний газ продовжується. З огляду на загальносвітові тенденції вартість пального буде й надалі зростати.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 8 листопада досягла рекордних 18,59 грн/л (+14 коп./л до 5 листопада). Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Ціна на ресурс у мережах преміум-сегменту також побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л).

SOCAR підняв ціни на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Паралель" – на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" і Motto відкоригували ціни в бік збільшення в межах 5-15 коп./л.

Тим часом, попри кон'юнктуру ринку, мережі Chipo й Mango у середньому знизили ціни на 3 і 8 коп./л.

Як повідомлялось, на тлі зростання світових цін з початку липня скраплений газ в Україні суттєво здорожчав. Так, з 1 липня до 8 листопада середня вартість у гурті зросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, у роздріб – на 3,22 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 5 по 8 листопада, грн/л: