Рост цен на автомобильный газ продолжается. Учитывая общемировые тенденции, стоимость топлива будет и дальше расти.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС 8 ноября достигла рекордных 18,59 грн/л (+14 коп./л по сравнению с 5 ноября). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Цена на ресурс в сетях премиум-сегмента тоже побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 19,49 грн/л (+50 коп./л), WOG – 19,48 грн/л (+50 коп./л).

SOCAR поднял цены на продукт на 10 коп./л, до 19,08 грн/л, а "Параллель" – на 30 коп./л, до 19,29 грн/л. "Автотранс", "Кворум" и Motto откорректировали цены в сторону увеличения в пределах 5 – 15 коп./л.

Между тем, несмотря на конъюнктуру рынка, сети Chipo и Mango в среднем снизили цены на 3 и 8 коп./л.

Как сообщалось, на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля до 8 ноября средняя стоимость в группе выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в розницу – на 3,22 грн/л.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 5 по 8 ноября, грн/л: