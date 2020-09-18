"Фестиваль швидкості RTR 2020" пройде на автодромі "Чайка2 19-20 вересня.

“Фестиваль швидкості RTR” вже став традицією. Щорічний дводенний автоспортивний фестиваль, в рамках якого пройдуть змагання у найпопулярніших і видовищних дисциплінах автоспорту відбудеться 19-20 вересня. Початок об 11.00.

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Протягом двох днів на “Фестивалі швидкості RTR” заплановано:

19 вересня - Фінал Кубку з PRO-дріфту RTR Drift Attack по класичній конфігурації RTR – швидкісній, та непередбачуваній.

20 вересня - 4 етап Чемпіонату України з гонок на кращий час кола RTR Time Attack, в якому понад 50 пілотів боротимуться за подіум.

Масштабне RTR Tuning Show, де більш ніж 50 найстильніших автомобілів та України змагатимуться в 10 номінаціях.

У перервах між бойовими заїздами обіцяють круте DriftShow і екстремальне StuntShow - показові виступи провідних дріфт- і стант-пілотів України. А також улюблене Drift Taxi, де кожен зможе прокатитися з професійним пілотом на дріфтовому авто.

Цього разу фестиваль пройде за певних обмежень, пов’язаних з карантином:

Кожен отримає захисну маску та індивідуальний антисептик на касі.

На вході буде проводитися температурний скринінг.

Всі можливі зони буде розмічено для дистанціювання.

Кількість квитків, нажаль, буде обмежено.

Вартість квитків: від 200 до 2500 грн. Дітям до 10 років - безкоштовно.

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