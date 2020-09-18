"Фестиваль скорости RTR 2020" пройдет на автодроме "Чайка" 19-20 сентября.

"Фестиваль скорости RTR" уже стал традицией. Ежегодный двухдневный автоспортивный фестиваль, в рамках которого пройдут соревнования в самых популярных и зрелищных дисциплинах автоспорта, состоится 19-20 сентября. Начало в 11:00.

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В течение двух дней на "Фестивале скорости RTR" запланировано:

19 сентября – Финал Кубка по PRO-дрифту RTR Drift Attack по классической конфигурации RTR – скоростной и непредсказуемой.

20 сентября – 4 этап Чемпионата Украины по гонкам на лучшее время круга RTR Time Attack, в котором более 50 пилотов будут бороться за подиум.

Масштабное RTR Tuning Show, где более 50 самых стильных автомобилей из Украины будут соревноваться в 10 номинациях.

В перерывах между боевыми заездами обещают крутое DriftShow и экстремальное StuntShow – показательные выступления ведущих дрифт- и стант-пилотов Украины. А также любимое Drift Taxi, где каждый сможет прокатиться с профессиональным пилотом на дрифтовом авто.

На этот раз фестиваль пройдет с определенными ограничениями, связанными с карантином:

Каждый получит защитную маску и индивидуальный антисептик на кассе.

На входе будет проводиться температурный скрининг.

Все возможные зоны будут размечены для дистанцирования.

Количество билетов, к сожалению, будет ограничено.

Стоимость билетов: от 200 до 2500 грн. Детям до 10 лет – бесплатно.

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