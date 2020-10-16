Ауді А4 – неоднозначний автомобіль. Хтось в захваті від надійності Ауді А4, а хтось не може покинути СТО. Тож спробуємо розібратися, чи варто купувати Audi A4 в кузові B5 в 2020 році?

Інноваційні технології, впроваджені в автомобіль 20 років тому, вносять певні складності в процес експлуатації автомобіля сьогодні.

Американська версія 1,8-літрового турбодвигуна називається AWM. Це технологічно складний двигун, в нього 20 клапанів, ремінь ГРМ та ланцюг з натягувачем, вакуумна система вентиляції, фітіги, трубки тощо – все старіє та ламається. І чи можна все це привести ідеального стану, за який час та скільки на це треба грошей – невідомо.

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Чотири важелі передньої підвіски в Ауді – алюмінієві. В перших версіях вона "ходила" не більше 30 тисяч км, але потім її доробили і вона стала їздити без проблем до 100 тисяч км. Однак підвіска дорога в обслуговуванні – заміна однієї сторони спереду обійдеться в 600 доларів (оригінал).

Кузов витривалий, тому гнити може лише після ДТП.

В Україні Audi A4 в кузові B5 коштують від 2 до 8 тисяч доларів. А от скільки ще треба буде "вкинути" в неї, щоб на автомобілі можна було безпечно та надійно пересуватись – важко сказати. Одне можна стверджувати точно – купівля Audi A4 через 20 років після випуску – це лотерея, і в скільки вона обійдеться насправді – ніхто не знає.