Ауди А4 – неоднозначный автомобиль. Кто-то в восторге от надежности Ауди А4, а кто-то не может покинуть СТО. Поэтому попробуем разобраться, стоит ли покупать Audi A4 в кузове B5 в 2020 году?

Инновационные технологии, внедренные в автомобиль 20 лет назад, вносят определенные сложности в процесс эксплуатации автомобиля сегодня.

Американская версия 1,8-литрового турбодвигателя называется AWM. Это технологически сложный двигатель, у него 20 клапанов, ремень ГРМ и цепь с натяжителем, вакуумная система вентиляции, фитинги, трубки и тому подобное – все стареет и ломается. И можно ли все это привести к идеальному состоянию, за какое время и сколько на это надо денег – неизвестно.

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Четыре рычага передней подвески в Ауди – алюминиевые. В первых версиях она "ходила" не более 30 тысяч км, но потом ее доделали и она стала ездить без проблем до 100 тысяч км. Однако подвеска дорогая в обслуживании – замена одной стороны спереди обойдется в 600 долларов (оригинал).

Кузов вынослив, поэтому гнить может только после ДТП.

В Украине Audi A4 в кузове B5 стоят от 2 до 8 тысяч долларов. А вот сколько еще надо будет вбросить в нее, чтобы на автомобиле можно было безопасно и надежно передвигаться – трудно сказать. Одно можно утверждать точно – покупка Audi A4 через 20 лет после выпуска – это лотерея, и во сколько она обойдется на самом деле – никто не знает.