Саломе Зурабішвілі планувала візит до Києва ще в минулому році, але скасувала його через паніку навколо коронавірусу.

У середу, 23 червня, в Україну приїде президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Читайте також: Грузія випускатиме власні легкові автомобілі й електрокари

Через візит Зурабішвілі в Києві перекриють низку вулиць.

В Управлінні держохорони повідомили, що можливі незначні обмеження на дорогах в центральній частині української столиці, а також на деяких вулицях Дарницького району.

У березні минулого року президент Грузії перенесла заплановані візити в Україну, Болгарію і Бельгію через паніку навколо COVID-19.

Після призначення Міхеїла Саакашвілі на пост глави виконавчого комітету до Нацради реформ Грузія відкликала свого посла в Україні, проте навесні поточного року повернула його на тлі стягування військ РФ до кордонів України.