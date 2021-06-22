Саломе Зурабишвили планировала визит в Киев еще в прошлом году, но отменила его из-за паники вокруг коронавируса.

В среду, 23 июня, в Украину приедет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Из-за визита Зурабишвили в Киеве перекроют ряд улиц.

В Управлении госохраны сообщили, что возможны незначительные ограничения на дорогах в центральной части украинской столицы, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

В марте прошлого года президент Грузии перенесла запланированные визиты в Украину, Болгарию и Бельгию из-за паники вокруг COVID-19.

После назначения Михаила Саакашвили на пост главы исполнительного комитета в Нацсовет реформ Грузия отозвала своего посла в Украине, однако весной текущего года вернула его на фоне стягивания войск РФ к границам Украины.