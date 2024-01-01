245 АЗС групи «Приват» купила маловідома компанія

245 АЗС «Привату» на торгах «СЕТАМ» купила маловідома «Макс Енерго Ресурс». Про це розповів власник компанії Ігор Супруненко в інтерв’ю «Економічній правді».

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За словами Супруненка, його компанія почала займатися імпортом нафтопродуктів після 24 лютого. «Тоді всі перекинулися на Європу, ми налагодили логістичні ланцюги, і в принципі з перших місяців великої війни почали займатися імпортом нафтопродуктів», — сказав він.

За даними YouControl, «Макс Енерго Ресурс» було зареєстровано 12 квітня 2022 року, а її єдиним власником є Ігор Супруненко. За його словами, компанія не входить до жодної групи. «Так, у нас фактично є декілька співвласників, але ми не входимо ні до якої групи, ні до кого не причетні», — сказав Супруненко.

Він каже, що основна мета покупки заправок — заробіток. «Ми хочемо зайняти певний сегмент на ринку нафтопродуктів, підвищити конкуренцію, постачати якісне пальне. Ми не займаємось і ніколи не займались різними дурницями по типу змішування бодяги. Ми хочемо постачати якісне пальне до кінцевого споживача, збільшити обсяги імпорту, збільшити проливи. Відповідно, створити робочі місця, і, звісна річ, що ціль — заробляти», — розповів Ігор Супруненко.

За його словами, на першому етапі можна запустити близько 55-60 заправок, і на другому — ще стільки ж. «А всі решта це такі, які треба відновлювати. Максимум половина заправок це те, що ми маємо запустити протягом наступного року», — додав власник «Макс Енерго Ресурс». За його словами для запуску мережі у перший рік потрібно вкласти 1,2 мільярда гривень.

Довідка

За даними НафтоРинку, «Макс Енерго Ресурс» розмитнила у липні три паливовози з дизпальним і три бензовози румунського бензину у вересні, а у 2023 р. судилась з румунською Bitum Logistics Co S.R.L. за 6,7 млн грн.

Співразмовники НафтоРинку кажуть, що Ігор Супруненко (раніше Левушевський) має тісні зв'язки з Богданом Мартинюком - переможцем тендерів на постачання пального Міноборони через МГК «Рейл», компанія займалась постачанням авіапального Jet баржами до Дунаю у 2023 р., активно наймала автотранспорт для логістики, але мала дещо сумнівну репутацію на ринку через нерозрахунки та провалені терміни постачання. «Головне питання - походження грошей, якщо власні - то треба як мінімум придумати, звідки з'явився перший мільойн. Якщо це кредити, то мережу за поточних умов запустити майже неможливо», - ділиться враженнями один з представників ритейлу.