245 АЗС группы "Приват" купила малоизвестная компания

245 АЗС "Привата" на торгах "СЕТАМ" купила малоизвестная "Макс Энерго Ресурс". Об этом рассказал владелец компании Игорь Супруненко в интервью "Экономической правде".

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По словам Супруненко, его компания начала заниматься импортом нефтепродуктов после 24 февраля. "Тогда все перекинулись на Европу, мы наладили логистические цепи, и в принципе с первых месяцев большой войны начали заниматься импортом нефтепродуктов", - сказал он.

По данным YouControl, "Макс Энерго Ресурс" была зарегистрирована 12 апреля 2022 года, а ее единственным владельцем является Игорь Супруненко. По его словам, компания не входит ни в одну группу. "Да, у нас фактически есть несколько совладельцев, но мы не входим ни в какую группу, ни к кому не причастны", - сказал Супруненко.

Он говорит, что основная цель покупки заправок - заработок. "Мы хотим занять определенный сегмент на рынке нефтепродуктов, повысить конкуренцию, поставлять качественное топливо. Мы не занимаемся и никогда не занимались различными глупостями по типу смешивания бодяги. Мы хотим поставлять качественное топливо к конечному потребителю, увеличить объемы импорта, увеличить проливы. Соответственно, создать рабочие места, и, конечно, что цель - зарабатывать", - рассказал Игорь Супруненко.

По его словам, на первом этапе можно запустить около 55-60 заправок, и на втором - еще столько же. "А все остальные это такие, которые надо восстанавливать. Максимум половина заправок это то, что мы должны запустить в течение следующего года", - добавил владелец "Макс Энерго Ресурс". По его словам для запуска сети в первый год нужно вложить 1,2 миллиарда гривен.

Справка

По данным НефтеРынка, "Макс Энерго Ресурс" растаможила в июле три топливовоза с дизтопливом и три бензовоза румынского бензина в сентябре, а в 2023 г. судилась с румынской Bitum Logistics Co S.R.L. за 6,7 млн грн.

Собеседники НефтеРынка говорят, что Игорь Супруненко (ранее Левушевский) имеет тесные связи с Богданом Мартынюком - победителем тендеров на поставку топлива Минобороны через МГК "Рейл", компания занималась поставкой авиатоплива Jet баржами до Дуная в 2023 г., активно нанимала автотранспорт для логистики, но имела несколько сомнительную репутацию на рынке из-за нерасчетов и проваленных сроков поставки. "Главный вопрос - происхождение денег, если собственные - то надо как минимум придумать, откуда появился первый миллион. Если это кредиты, то сеть в текущих условиях запустить почти невозможно", - делится впечатлениями один из представителей ритейла.