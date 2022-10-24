У США 25-річну Toyota Supra продали дорожче за новий Porsche Cayman.

Американський онлайн-аукціон Bring a Trailer завершив торги, під час яких нового власника знайшла Toyota Supra 1997 року випуску. За культову модель заплатили 74 800 доларів, притому, що за меншу суму в США можна придбати новий Porsche 718 Cayman.

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Після 251 000 км Supra перебуває в непоганому стані. Однак на кузові спорткара все ж присутні невеликі вм’ятини, потертості та зазори. Стан чорного шкіряного салону машини відповідає заявленому пробігу. За словами продавця, за 25 років автомобіль ніколи не ремонтували капітально. За минулі роки господар змінював помпу гідропідсилювача, рульову рейку, а також встановив нові амортизатори та двигун вентилятора кліматичної системи.

На вартість 25-річної Supra вплинув двигун. Під капотом спорткара встановлена культова трилітрова «шістка» 2JZ GTE з двома турбінами. Віддача двигуна складає 280 «конячок» і 451 Нм крутного моменту. У парі з агрегатом працює 6-ступенева «механіка».

Оливи та мастила Wolf Lubricants забезпечують найвищий рівень якості та ефективності автомобільних двигунів, а також інших автокомпонентів, які потребують змащування. Адже досвід роботи компанії у своїй галузі – більш ніж 60 років.