В США 25-летнюю Toyota Supra продали дороже нового Porsche Cayman.

Американский онлайн-аукцион Bring a Trailer завершил торги, во время которых нового владельца обнаружила Toyota Supra в 1997 году выпуска. За культовую модель заплатили 74 800 долларов, притом что за меньшую сумму в США можно приобрести новый Porsche 718 Cayman.

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После 251 000 км Supra находится в хорошем состоянии. Однако на кузове спорткара все же присутствуют небольшие вмятины, потертости и зазоры. Состояние черного кожаного салона машины соответствует заявленному пробегу. По словам продавца, за 25 лет автомобиль никогда не ремонтировали капитально. За прошедшие годы хозяин менял насос гидроусилителя, рулевую рейку, а также установил новые амортизаторы и двигатель вентилятора климатической системы.

На стоимость 25-летней Supra повлиял двигатель. Под капотом спорткара установлена культовая трехлитровая "шестерка" 2JZ GTE с двумя турбинами. Отдача двигателя составляет 280 «лошадок» и 451 Нм крутящего момента. В паре с агрегатом работает 6-ступенчатая "механика".

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