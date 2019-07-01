Японський автовиробник змушений відкликати понад 25 тисяч автомобілів.

Як повідомляється на сайті NHTSA, компанія Mazda North American Operations оголосила відкличну кампанію, яка торкнеться 25 003 автомобіля Mazda3, виготовлених у період з 25 вересня 2018 року по 19 квітня 2019 року. Вказані автомобілі були зібрані або на заводі в Японії, або в Мексиці.

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Уточнюється, що в автомобілях “є невеликий дефект кріплення коліс”. В результаті, гайки з вушками можуть ослабнути, і, якщо їх не замінити, то після тривалої експлуатації вони можуть дефомуватися.

Вже 6 серпня компанія сповістить всіх власників зазначених транспортних засобів про необхідність провести ремонт.