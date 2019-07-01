Японский автопроизводитель вынужден отозвать более 25 тысяч автомобилей.

Как сообщается на сайте NHTSA, компания Mazda North American Operations объявила отзывную кампанию, которая коснется 25 003 автомобилей Mazda3, произведенных в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года. Указанные автомобили были собраны либо на заводе в Японии, либо в Мексике.

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Уточняется, что в автомобилях “есть небольшой дефект крепления колес”. В результате, гайки с ушками могут ослабнуть, и, если их не заменить, то после длительной эксплуатации они могут деформироватся.

Уже 6 августа компания уведомит всех владельцев указанных транспортных средств о необходимости провести ремонт.