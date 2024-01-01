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26-28 жовтня обмежать рух мостом Метро

Рух столичним мостом Метро буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
На ці вихідні обмежать рух мостом Метро - Auto24

ФОТО: КМДА|

Міст Метро

Євген Гудущан
logo25 жовтня, 17:10
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Із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня обмежать рух транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег. Про це попереджає КК «Київавтодор». Зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

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Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег.

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