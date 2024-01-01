26-28 жовтня обмежать рух мостом Метро

Із 5:00 26 жовтня до 7:00 28 жовтня обмежать рух транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег. Про це попереджає КК «Київавтодор». Зміни пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття мосту.

Читайте також: Коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом: офіційна відповідь

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху транспорту першою смугою мосту Метро – в напрямку з лівого на правий берег.