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26-28 октября ограничат движение по мосту Метро

Движение по столичному мосту Метро будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ.
На эти выходные ограничат движение по мосту Метро - Auto24

ФОТО: КГГА|

Мост Метро

Евгений Гудущан
logo25 октября, 17:10
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С 5:00 26 октября до 7:00 28 октября ограничат движение транспорта по первой полосе моста Метро – в направлении с левого на правый берег. Об этом предупреждает КК "Киевавтодор". Изменения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста.

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Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.

Схема ограничения движения транспорта по первой полосе моста Метро – в направлении с левого на правый берег.

#Автособытие #Новости