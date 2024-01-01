26-28 октября ограничат движение по мосту Метро

С 5:00 26 октября до 7:00 28 октября ограничат движение транспорта по первой полосе моста Метро – в направлении с левого на правый берег. Об этом предупреждает КК "Киевавтодор". Изменения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста.

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Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.

Схема ограничения движения транспорта по первой полосе моста Метро – в направлении с левого на правый берег.