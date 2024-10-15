Когда откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту: официальный ответ

Точная дата открытия Подольско-Воскресенского моста пока еще не определена. Об этом стало известно из ответа КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" на запрос "Хмарочоса".

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В августе директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сообщал, что для всего транспорта Подольско-Воскресенский мост откроют уже в конце октября. Скорее всего, работы в ближайшее время не завершатся и открытие моста снова откладывается.

В конце 2023 года городской голова открыл движение по недостроенному мосту только для одного автобуса. Сейчас проезд разрешается спецтранспорту, автомобилям экстренных служб и автобусу №111. Для остальных транспортных средств движение по этому мосту запрещено.

Ситуация с мостами в столице напряженная. Северный мост был частично перекрыт для ремонта, но работы уже закончены. Подольско-Воскресенский еще не запущен. Мост Метро функционирует, но находится в лучшем состоянии. Движение по мосту Патона частично ограничено. Дарницкий мост функционирует, но имеет значительные дефекты дорожного полотна. Южный мост открыт только для избранных.