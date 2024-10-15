Коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом: офіційна відповідь

Точна дата відкриття Подільсько-Воскресенського мосту наразі ще не визначена. Про це стало відомо з відповіді КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» на запит «Хмарочоса».

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У серпні директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор повідомляв, що для всього транспорту Подільсько-Воскресенський міст відкриють уже наприкінці жовтня. Найімовірніше, роботи найближчим часом не завершаться і відкриття мосту знову відкладається.

Наприкінці 2023 року міський голова відкрив рух недобудованим мостом лише для одного автобуса. Зараз проїзд дозволяється спецтранспорту, автомобілям екстрених служб і автобусу №111. Для решти транспортних засобів рух цим мостом заборонено.

Ситуація з мостами у столиці напружена. Північний міст був частково перекритий для ремонту, але роботи вже закінчено. Подільсько-Воскресенський ще не запущено. Міст Метро функціонує, але знаходиться у найкращому стані. Рух мостом Патона частково обмежений. Дарницький міст функціонує, але має значні дефекти дорожнього полотна. Південний міст відкритий лише для обраних.